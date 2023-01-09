Мобильная ярмарка «Наша рыба» 14 января приедет в Видяево

Мобильная ярмарка «Наша рыба» 14 января отправится в ЗАТО Видяево.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мобильная ярмарка «Наша рыба» 14 января отправится в ЗАТО Видяево. Местные жители смогут купить свежую, копченую, замороженную рыбу, пресервы и морские деликатесы по ценам на 25-30% ниже рыночных.
- Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 на Нижней площади вблизи дома № 6 на улице Заречной, - сообщает Мурманконгресс.
Напомним: в Мурманске откроют первую в регионе благотворительную столовую.
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