Приехавшие работать в один из четырех городов Мурманской области врачи получат 1,5 миллиона рублей

Обязательное условие для получения выплаты - проработать в Заполярье не менее пяти лет. Фото: Василий Вахрин

Врачи, которые приедут работать в медучреждения Заполярного, Кандалакши, Ковдора или Оленегорска, получат единовременную выплату в полтора миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Для остальных городов и районов продолжает действовать выплата врачам в один миллион рублей. И теперь эта региональная поддержка суммируется еще и с федеральными инструментами стимулирования, - отметил глава региона.

Обязательное условие для получения выплаты - проработать в Заполярье не менее пяти лет.

Напомним: Мурманская область получит 16 миллионов рублей на зарплаты медикам.

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