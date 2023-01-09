Момент падения елки на людей у вокзала в Мурманске попал на камеру видеонаблюдения

В ночь на 9 января в Мурманской области разыгрался сильный ветер. Фото: murmansk.ru

В ночь на 9 января в Мурманской области разыгрался сильный ветер, который утром повалил новогоднюю елку у железнодорожного вокзала в Мурманске.

В этот момент рядом проходили две девушки, и хотя праздничное дерево изначально кренилось в другую сторону. Момент падения сняла камера видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru