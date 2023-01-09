Выход маломерных судов из ЗАТО Островной ограничили из-за шторма

Режим повышенной готовности будет действовать до 21.00 9 января. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области из-за усиления ветра и штормового предупреждения ограничили выход маломерных судов в Баренцево море. Сначала - для Кольского района, потом - для ЗАТО Островной.

Режим повышенной готовности будет действовать до 21.00 9 января.

Напомним: сильный ветер стихнет только в среду.

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