Выход маломерных судов из ЗАТО Островной ограничили из-за шторма

Режим повышенной готовности будет действовать до 21.00 9 января.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области из-за усиления ветра и штормового предупреждения ограничили выход маломерных судов в Баренцево море. Сначала - для Кольского района, потом - для ЗАТО Островной.
Режим повышенной готовности будет действовать до 21.00 9 января.
Напомним: сильный ветер стихнет только в среду.
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