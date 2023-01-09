Глава Мурманска поздравил с юбилеем почетного гражданина города Виталия Касаткина

С днем рождения мурманчанина поздравил глава города Игорь Морарь. Фото: Администрация города Мурманска

75-летний юбилей отмечает почетный гражданин Мурманска Виталий Касаткин, который связал свою жизнь с рыбным промыслом и более 50 лет отдал работе на благо столицы Заполярья.

С днем рождения мурманчанина поздравил глава города Игорь Морарь.

- Спасибо за добросовестный труд на благо города-героя, компетентность, обеспечение северян рабочими местами. От души желаю дальнейших профессиональных успехов, здоровья и благополучия, - отметил он.

Виталий Петрович прошел профессиональный путь от штурмана до капитана, затем стал начальником флота и гендиректором рыбодобывающей компании. С 1997 года - заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, с 2012-го – почетный гражданин Мурманска.

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