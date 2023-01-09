В Мурманске начал работать новый детский сад на 80 мест

К концу 2022 года на улице Капитана Орликовой в Мурманске достроили детский сад на 80 мест. Финансирование проекта шло в рамках нацпроекта «Демография». Фото: Администрация города Мурманска

К концу 2022 года на улице Капитана Орликовой в Мурманске достроили детский сад на 80 мест. Финансирование проекта шло в рамках нацпроекта «Демография». 9 января он принял первых детей в группы.

- Настроение у ребят отличное! Здесь новая мебель, игрушки, современное оборудование – все, чтобы нашим малышам было комфортно, как дома.

Впереди яркие впечатления и знакомства. А пока - процесс адаптации. Привыкнуть к новой обстановке ребятам помогают воспитатели, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Первого сентября 2022 года в Мурманске торжественно открыли филиал детского сада №123. Основное здание находится на улице Баумана, а вот новый корпус появился среди домов на улице Достоевского. Ранее родителям приходилось далеко водить детей, теперь же дорога станет значительно короче.

Напомним: в Мурманской области с 1 января 2023 года выросла плата за детский сад.

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