В Мурманской области выпустили крем на основе иван-чая

Косметический продукт сделан на основе натуральных эвтектических экстрактов. Фото: vk.com/kscras

В Мурманской области начали выпускать универсальный крем «Цветъявр». Косметический продукт сделан на основе натуральных эвтектических экстрактов, содержит иван-чай.

Крем производит компания «Экстракты Цветов», основателем которой является научный сотрудник Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева, заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий КНЦ РАН Никита Цветов.

- У нового косметического продукта есть несколько особенностей, которые отличают его от уже существующих на рынке аналогов. Так, активным компонентом крема является натуральный растительный экстракт, добытый с помощью глубоких эвтектических растворителей. Кроме того, он соответствует стандартам «зеленой химии», - сообщили в КНЦ РАН.

Напомним: технолог из Мурманска рассказала о приготовлении чайного сбора из иван-чая. Собирать растение лучше вдали от дорог.

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