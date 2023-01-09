Сильный ветер и штормовое предупреждение прекратятся в Мурманской области в среду

В областном центре ветер в порывах будет достигать 21 м/с. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первая в 2023 году рабочая неделя началась в Мурманской области с непогоды. Так, из-за метели и сильного ветра закрыта дорога Заполярный-Сальмиярви, в Мурманске из-за порывов упала елка у железнодорожного вокзала, из Ура-Губы и Териберки ограничили выход маломерных судов.

Непогода продлится 9 и 10 января.

- Ветер усиливается уже, максимальные порывы ожидаются утром и днем 9 числа. Вечером ветер сохранится сильным, но станет слабее утренних и дневных показателей. Во вторник ветер будет умеренным (до 15 м/с), в среду успокоится, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

В областном центре ветер в порывах будет достигать 21 м/с.

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