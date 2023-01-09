Житель Мурманска избил сожительницу стеклянной солонкой

Сейчас мурманчанин находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До двух лет лишения свободы грозит 41-летнему мурманчанину, который ранее уже был судим. Мужчина напал на свою 49-летнюю сожительницу, с которой выпивал за ужином.

Из-за ссоры северянин так разозлился, что схватил со стола стеклянную солонку и стал бить ей любимую по лицу и голове. Позже врачи насчитали не менее семи ударов, травмы расценили как легкий вред здоровью. После госпитализации женщины из больницы информацию об избиении передали в полицию.

- Оказалось, что задержанный мужчина нигде не работает и ранее был судим. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что причиной конфликта стала ревность, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Сейчас мурманчанин находится под подпиской о невыезде.

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