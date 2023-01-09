Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях в правительстве Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

На первом в 2023 году оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях. Они касаются вице-губернаторов.

Так, первый заместитель Оксана Демченко будет курировать блок внутренней политики, Владимир Евменьков теперь отвечает за взаимодействие с военнослужащими.

Дмитрий Панычев с 2023 года не только министр здравоохранения, но и вице-губернатор. Артем Долгов возвращается в состав правительства в роли заместителя губернатора и министра по региональной безопасности. В августе 2022 года он перешел в «Мурманскавтодор» с должности глава Управления по реализации антикоррупционной политики.

- Тема усиления безопасности на территории области является первоочередной задачей, это соответствует и всем решениям, обозначенным Президентом РФ. Главная задача – организация и контроль всех решений, которые мы принимаем в рамках оперштаба по экономической и социальной безопасности Мурманской области, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: комитет по обеспечению безопасности населения возглавляет Эрик Хисматуллин, который в июле 2022 года стал вице-губернатором.

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