Из Мурманской области в зону СВО отправился грузовик с 20 тоннами гуманитарной помощи

Сбор помощи военнослужащим, участвующим в СВО, продолжается. Фото: vk.com/opershtab_murman

Из Мурманской области в зону проведения спецоперации уехал очередной грузовик с 20 тоннами гуманитарной помощи. Вещи и продукты собирали в рамках акции «Север помогает», в ближайшее время груз доставят нашим бойцам.

- В составе – походные печи, колеса для техники, а также продукты питания, предметы личной гигиены и сладости, - сообщили в оперштабе региона.

Сбор помощи военнослужащим, участвующим в СВО, продолжается.

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