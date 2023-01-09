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НовостиПолитика9 января 2023 9:22

Из Мурманской области в зону СВО отправился грузовик с 20 тоннами гуманитарной помощи

Военнослужащие получат походные печи, колеса для техники, продукты питания, предметы личной гигиены и сладости
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Сбор помощи военнослужащим, участвующим в СВО, продолжается. Фото: vk.com/opershtab_murman

Сбор помощи военнослужащим, участвующим в СВО, продолжается. Фото: vk.com/opershtab_murman

Из Мурманской области в зону проведения спецоперации уехал очередной грузовик с 20 тоннами гуманитарной помощи. Вещи и продукты собирали в рамках акции «Север помогает», в ближайшее время груз доставят нашим бойцам.

- В составе – походные печи, колеса для техники, а также продукты питания, предметы личной гигиены и сладости, - сообщили в оперштабе региона.

Сбор помощи военнослужащим, участвующим в СВО, продолжается.

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