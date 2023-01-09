Вице-губернатор Владимир Евменьков будет курировать работу с военнослужащими в Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о перераспределении полномочий между своими заместителями.

- Владимир Евменьков продолжает работу в статусе вице-губернатора, его ключевой задачей будет все, что касается наших военных. С начала специальной военной операции эта тема является одним из ключевых приоритетов, необходимая помощь оказывается и мобилизованным, и бойцам, это и оборудование, экипировка, поддерживаем их семьи в разных сферах, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: первый заместитель Оксана Демченко теперь будет курировать блок внутренней политики.

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