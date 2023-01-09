Сотрудник полиции исполнил мечту 15-летней девочки из Мурманска в рамках акции «Елка желаний»

Юрий Войнов по видеосвязи поздравил юную северянку с Новым годом, пожелал ей крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Фото: скриншот видео

Начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Юрий Войнов исполнил мечту 15-летней мурманчанки Кристины Алимкиной в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

Сняв с новогодней ели шар, он прочитал и заветное желание девочки - она мечтала об экипировке для верховой езды. Юрий Войнов по видеосвязи поздравил юную северянку с Новым годом, пожелал ей крепкого здоровья и исполнения всех желаний.

- В торжественной обстановке начальник УМВД России по Мурманской области полковник полиции Алексей Веселовский передал Кристине подарок, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Напомним: губернатор Андрей Чибис исполнил желания детей с кремлевской «Елки желаний».

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