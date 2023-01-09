Январские праздничные выходные в Мурманской области прошли без пожаров из-за пиротехники

Перед Новым годом в МЧС по Мурманской области неоднократно напоминали северянам, что использовать пиротехнику надо с умом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Перед Новым годом в МЧС по Мурманской области неоднократно напоминали северянам, что использовать пиротехнику надо с умом. К счастью, многие северяне прислушались.

- В нашем регионе не зафиксировано происшествий с использованием пиротехнических средств. В связи с чем хотелось бы поблагодарить жителей и гостей Заполярья за то, что они читали инструкции, прислушивались к нашим рекомендациям по использованию данных средств и не допустили происшествий. Нам, конечно, очень радостно, когда профилактическая работа не проходит бесследно, - сообщила «КП»-Мурманск» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Напомним: несколько ЧП в регионе все же чуть не случились. Так, на улице Фадеев Ручей в Мурманске мужчина неудачно запустил фейерверк, залпы которого полетели прямо в жилой дом.

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