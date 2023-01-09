Губернатор Андрей Чибис вместе с сыном поучаствовали в саамском обряде

Сын губернатора попросил написать на бумажке всего одно слово. Фото: скрин видео @andrey_chibis

На новогодних праздниках губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с сыном Вовой посетил Праздник чистого снега, что прошел в этнографическом комплексе в Туломе 7 января, и принял участие в саамском обряде. Они бросили в бубен записку с желанием, которую затем сожгли, чтобы загаданное обязательно сбылось.

- Сын попросил, чтобы на нашей бумажке мы написали всего одно слово: «Победа», - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним: губернатор Андрей Чибис исполнил желания детей с кремлевской «Елки желаний».

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