В Мурманской области за новогодние праздники спасатели выезжали на пожары 59 раз

В авариях пострадали 12 человек, один погиб. Фото: vk.com/murman01

В Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области рассказали, сколько ЧП произошло в Мурманской области за минувшие новогодние праздники. Так, с 31 декабря по 8 января пожарно-спасательные подразделения отработали 69 сигналов тревоги. Из них пожары случались 59 раз.

- Чаще всего горели мусор и квартиры. Также объектами возгораний в выходные стали нежилые помещения, гаражи и хозпостройки. Произошло короткое замыкание на лестничной площадке. Горели балкон и опора ЛЭП, - сообщили в ведомстве.

Из-за пожаров погиб один человек, 6 - пострадали, 11 - спасены.

Также спасатели выезжали на места ДТП - всего было 10 выездов. В авариях пострадали 12 человек, один погиб.

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