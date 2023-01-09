Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко с 2023 года будет заниматься внутренней политикой. Фото: Правительство Мурманской области

На первом в 2023 году оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил об изменениях в работе своих заместителей.

Так, первый заместитель Оксана Демченко теперь будет курировать блок внутренней политики. Также в зоне ее ответственности остаются национальные проекты, план «На Севере - жить».

- Оксана Николаевна четко понимает всю проблематику в разрезе муниципалитетов. Теперь вам предстоит контроль общественно-политической, эконмической обстановки, скоординировать работу и областных ведомств, и наших муниципалитетов, чтобы все проекты, которые мы реализуем, давали максимальный эффект для жизни людей. И четко слышать и реагировать на связь, которая идет от людей, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: в январе 2022 года министерство внутренней политики Мурманской области возглавила Анна Головина.

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