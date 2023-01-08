Губернатор Андрей Чибис исполнил желания детей с кремлевской «Елки желаний»

Глава региона передал ребятам подарки, которые они хотели. Фото: @andrey_chibis

Губернатор Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что мечты детей из Мурманской области с кремлевской «Елки желаний» исполнены.

Глава региона передал ребятам подарки, которые они хотели. Полине - умную колонку, Артуру - машинки, Артему - снегокат. Также презенты отправили детям из Запорожской области и ДНР.

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