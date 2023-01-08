В Апатитах и Кировске установлена значительная степень лавинной опасности

Всего с начала периода сошло 77 лавин, из которых принудительно – 20. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей и гостей Мурманской области предупреждают о лавинной опасности. В МЧС региона сообщают, что в горных районах возможен сход снежных масс.

Так, на территории промплощадки АО «Апатит» и в Кировске установлена третья (значительная) степень лавинной опасности.

- За минувшие сутки зарегистрировано пять сходов лавин: на промплощадке АО «Апатит» – 3, на территории Кировска – 2, из них принудительно - 0, - отметили в ведомстве.

Всего с начала периода сошло 77 лавин, из которых принудительно – 20.

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