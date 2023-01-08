Завершены поиски пропавшего в Новый год жителя Мурманска

Северянин найден, жив. Фото: vk.com/murmanspas51
С 1 января в Мурманске искали 55-летнего Андрея Пчельникова. Мужчина ушел из дома, неделю его местонахождение было не известно.
К счастью, поиски завершились успешно. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас», северянин найден, жив. Информация о том, где он находился, не уточняется.
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