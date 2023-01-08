Жителей Мурманской области предупреждают о метели

Рекомендуется соблюдать осторожность на улице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Мурманской области испортится. В МЧС региона сообщают, что 9 января прогнозируется сильный юго-восточный, южный ветер, метель. Температура воздуха днем составит -7-12 градусов.

Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не ходить вблизи крыш зданий, шатких строений, по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, соблюдать ПДД, учитывать погодные условия.

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