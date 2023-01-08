За последнюю неделю в Мурманской области 78 человек заразились коронавирусом

Зарегистрировано 78 новых случаев заболевания CoViD-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 1 по 7 января.

- Зарегистрировано 78 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 145 652, - сообщили в оперштабе региона.

Напомним: жителям Мурманской области рассказали, как отличить грипп и ОРВИ.

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