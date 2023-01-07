Подавший сигнал тревоги над Вологодской областью самолет Мурманск-Москва приземлился в Шереметьево

Самолет уже благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 января пассажирский Boeing 737, следующий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Вологодской областью. К счастью, самолет уже благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Как передает ФАН, ссылаясь на свой источник, экипажу поступило анонимное сообщение о минировании лайнера. Сейчас специалисты обследуют борт воздушного судна.

С пассажирами и экипажем все в порядке.

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