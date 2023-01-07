В Кандалакше 15 спасателей тушили нежилой двухэтажный дом

В 21.47 пожар полностью потушили. Фото: vk.com/murman01

Вечером 6 января в 18.29 в Кандалакше на улице Первомайской, 62 вспыхнул нежилой двухэтажный дом. На месте происшествия работали огнеборцы.

- Обгорели помещения на общей площади 60 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и 5 единиц техники, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В 21.47 пожар полностью потушили. Причины случившегося устанавливаются.

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