В Кандалакшском районе произошло смертельное ДТП

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01
Днем 7 января в Кандалакшском районе, на 1116 километре автодороги Р-21 «Кола» лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2104 и Nissan X-Trail. Как сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области, в ДТП пострадали три человека, один из которых погиб.
Спасатели занимались ограждением места ДТП, обеспечением безопасности и освещением места аварии, отключением АКБ, деблокированием пострадавших.
Причины происшествия устанавливаются.
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