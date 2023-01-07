В районе моста через Канентъявр с дороги съехал микроавтобус

Движение на дороге было остановлено. Фото: vk.com/my_teriberka

По дороге на Териберку 7 января попал в ДТП микроавтобус. Он съехал с дороги в районе моста через озеро Канентъявр, движение было временно остановлено.

Застрявший транспорт вытаскивали с помощью другой машины.

В пресс-службе УГИБДД региона «КП»-Мурманск» сообщили, что госавтоинспекторам информации о происшествии не поступало.

Напомним: в Мурманской области ищут очевидцев аварии с тремя погибшими детьми.

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