В районе моста через Канентъявр с дороги съехал микроавтобус

Движение на дороге было остановлено. Фото: vk.com/my_teriberka
По дороге на Териберку 7 января попал в ДТП микроавтобус. Он съехал с дороги в районе моста через озеро Канентъявр, движение было временно остановлено.
Застрявший транспорт вытаскивали с помощью другой машины.
В пресс-службе УГИБДД региона «КП»-Мурманск» сообщили, что госавтоинспекторам информации о происшествии не поступало.
Напомним: в Мурманской области ищут очевидцев аварии с тремя погибшими детьми.
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