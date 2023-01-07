В Мурманской области похолодает до -25

8 января в Мурманской области ожидаются морозы. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

8 января в Мурманской области ожидаются морозы. Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

- Местами пройдет небольшой снег, ожидается туман, изморозь. Ветер ночью слабый переменных направлений, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -15-20, при прояснениях до -25, днем -10-15. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

9 января в Заполярье, начиная с западных районов, усилится ветер, а температура воздуха повысится.

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