В Мурманской области похолодает до -25

8 января в Мурманской области ожидаются морозы.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
8 января в Мурманской области ожидаются морозы. Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления.
- Местами пройдет небольшой снег, ожидается туман, изморозь. Ветер ночью слабый переменных направлений, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -15-20, при прояснениях до -25, днем -10-15. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
9 января в Заполярье, начиная с западных районов, усилится ветер, а температура воздуха повысится.
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