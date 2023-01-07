В Мурманском областном художественном музее открылись новые выставки

Выставки представлены на любой вкус и цвет. Фото: gov-murman.ru/

Мурманский областной художественный музей приглашает всех желающих на новые выставки, чтобы культурно и с пользой провести досуг на новогодних праздниках.

Так, в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» (ул. Софьи Перовской, д. 3) открылись экспозиции, посвященные музыке, северной природе, а также художественным промыслам России. А на выставке «Костюмированный бал в зимнем дворце, 1903 год» можно посетить последний бал императорской России.

- Для любителей лыжного спорта музей подготовил специальную фотоэкспозицю «Лыжня зовет» Александра Говорова, которая состоит из 20 черно-белых фотографий, сделанных на освещенной лыжной трассе в Мурмашах. Также музей подготовил новую выставку «Художественные промыслы России. Часть 3», - сообщили в минкультуры региона.

В отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея северян ждет выставка «Белый, белый снег…» с графикой, живописью и декоративно-прикладным искусством, передающим невероятную красоту зимы.

9 января, в главном здании музея начнет работу выставка «Почерк – застывший язык души…». Экспозиция приурочена ко Дню ручного письма, на ней будут представлены дневниковые записи, рукописные письма, автографы и пожелания мурманских художников, а также поздравительные открытки, подписанные современниками и образцы почерков деятелей русской литературы XIX века.

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