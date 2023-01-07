В Мурманске в Новый год пропал 55-летний мужчина

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропал 55-летний Андрей Пчельников. В Новый год, 1 января, мужчина ушел из дома на улице Беринга, 1. С тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темные волосы, глаза карие.

Мужчина был одет в черную куртку с оранжевым замком, черную шапку, синие джинсы, черные ботинки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8 981 300 27 59.

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