В Мурманской области осталась зимовать пара лебедей

Фото: скрин видео vk.com/clubzapovedkand
Пара лебедей осталась зимовать в Мурманской области, на юге Кольского полуострова. Птиц заметили на водоеме в районе Полярных Зорь.
- Когда любимый рядом - не страшен холод! - отметили в группе Кандалакшского природного заповедника.
Красивых белоснежных птиц снял на видео волонтер заповедника Валентин Колинько.
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