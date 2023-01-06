В Мурманске полицейские ранили устроившую перестрелку женщину

Стражи порядка заметили прохожую, идущую с пистолетом в руках, на Кольском проспекте. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ночью 6 января в Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими и получила ранение.

Стражи порядка заметили прохожую, идущую с пистолетом в руках, на Кольском проспекте. На просьбу бросить оружие она открыла стрельбу, после чего была ранена ответным огнем.

Следственный комитет проводит проверку по факту применения полицейскими табельного оружия при задержании женщины.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

Северянку госпитализировали.

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