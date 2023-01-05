Экологические стандарты для съемок примут в 2023 году. Фото: vk.com/northern_character

В Мурманской области разработают экологические стандарты для работы съемочных групп. Соглашение о сотрудничестве подписали комитет по туризму и продюсерский центр «Северный характер».

- Разработкой экологичного подхода к съемкам в нашем арктическом регионе мы занимаемся с 2020 года. Он касается не только бережного отношения, уборке мусора и восстановления локаций в первозданном виде, но и максимального использования местного персонала, аренды техники и транспорта у мурманских компаний, – рассказала директор «Северного характера» Светлана Солдатова.

В комитете по туризму ответили, что любая работа съемочных групп должна учитывать особенности Крайнего Севера. Стандарты будут разработаны уже в 2023 году.

Напомним: ПОРА подписал соглашение о сотрудничестве с заповедником «Пасвик». Организации будут вместе работать в направлении туризма, экологии и просвещения.

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