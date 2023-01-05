В администрации Североморска собрали урожай лимонов

В администрации Североморска зимой созрели лимоны. Фото: Олег Прасов

Глава ЗАТО Североморск Олег Прасов рассказал, что в администрации флотской столицы к Новому году произошло маленькое чудо. Здесь созрели лимоны.

- Небольшой новогодний сюрприз: на улице полярная ночь и снег, а в администрации южные растения не только цветут, но и радуют своим урожаем, - написал Олег Прасов на личной странице в «ВКонтакте».

Напомним: в теплицах школ Заполярья собирают урожай клубники, помидоров и даже авокадо.

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