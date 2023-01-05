В 2023 году в Мурманске установят шесть новых детских городков

Новые остановки установят летом, а зимой на их месте будут временно находиться горки. Фото: администрация Мурманска

В 2023 году в Мурманске установят шесть новых детских игровых комплексов.

Как сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин, городки появятся в сквере на улице Зои Космодемьянской, в зоне отдыха на озере Глубокое, на аллее поколений на улице Хлобыстова, в сквере у театра Северного флота на улице Шевченко, в сквере в переулке Русанова в районе дома №2.

Те комплексы, что были там ранее, демонтировали, так как они были опасны для детей. Пока не будут установлены новые (работы запланированы на лето), на их месте появятся горки для катания.

Напомним: в Мурманске планируют установить 20 теплых остановок.

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