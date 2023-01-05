Ряженых встретили на ярмарке на улице Воровского. Фото: Татьяна Онищик
Днем 5 января в центре Мурманска можно встретить колядующих ряженых. Они пришли на ярмарку «На Севере - тепло!» на улице Воровского.
Помимо них северяне могут встретить Деда Мороза и сказочных персонажей. Ряженых сфотографировала Татьяна Онищик, снимками она поделилась на личной странице в «ВКонтакте».
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