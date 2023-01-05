Температура воздуха в Мурманской области опустится до -18

Северян перед Рождеством ждут морозы.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области под Рождество сохранится морозная погода.
Как сообщает областной гидрометцентр, 6 января ожидается от -4-9 днем и до -18 градусов мороза ночью при прояснениях. Возможен снег.
Также с 6 января синоптики прогнозируют постепенное похолодание.
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