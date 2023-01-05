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НовостиОбщество5 января 2023 11:27

Температура воздуха в Мурманской области опустится до -18

Местами будет идти снег
Ника СВЕТЛОВА
Северян перед Рождеством ждут морозы.

Северян перед Рождеством ждут морозы.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области под Рождество сохранится морозная погода.

Как сообщает областной гидрометцентр, 6 января ожидается от -4-9 днем и до -18 градусов мороза ночью при прояснениях. Возможен снег.

Также с 6 января синоптики прогнозируют постепенное похолодание.

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