Двое жителей Мурманской области не поверили мошенникам и сохранили 200 тысяч рублей

Северяне едва не лишились 200 тысяч рублей из-за опасных звонков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Двое жителей Мурманской области проявили бдительность и не поверили мошенникам. Как итог - они сохранили 200 тысяч рублей на двоих.

Так, 27-летнего жителя Сафоново пытались обмануть через сайт объявлений. Северянин продавал колеса для машины, ему позвонил якобы покупатель. Незнакомец сообщил, что готов приобрести товар за 70 тысяч рублей.

- Но с его условием: перевод денежных средств будет осуществляться на банковскую карту продавца. Северянин согласился, а потенциальный покупатель попросил дать ему персональные данные банковской карты и код безопасности, который придет в смс на номер телефона потерпевшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

А 61-летнего жителя Колы пытались обмануть от лица полиции. Звонящий сообщил, что со счета северянина якобы пытаются перевести деньги, и чтобы их спасти, надо якобы перевести их на безопасный счет. К счастью, мужчина не поверил.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела: в первом случае по статье о покушении на кражу, во втором - покушение на мошенничество.

Напомним: накануне Нового года и Рождества настроение северянам портят телефонные мошенники, которые буквально атаковали звонками.

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