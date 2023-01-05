У домика «моржей» в Мурманске появилась снежная фигура моржа

Теперь у Семеновского озера есть морж из снега. Фото: vk.com/club15371009

В Мурманске появилась новая сезонная достопримечательность: у домика «моржей» у Семеновского озера северянин Артем Собинин создал из снега моржа.

- Весь декабрь снег складировал, - рассказал мурманчанин.

Также он предлагает придумать для моржа имя. Один из самых популярных вариантов - Артем по имени автора фигуры. Она горожанам понравилась, и они благодарят Артем за труда и творческий подход.

Напомним: в Мончегорске создали из снега символ 2023 года - кролика, а также Снегурочку и Деда Мороза.

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