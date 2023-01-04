Пожар на судне «Принцесса Арктики» в рыбном порту Мурманска ликвидировали

В момент возгорания на судне находилось семь человек. Фото: МЧС по Мурманской области
В 14.25 4 января в МЧС поступило сообщение о пожаре на судне «Принцесса Арктики» в Мурманском морском рыбном порту. На борту находились семь человек, шесть сошли самостоятельно, еще одного спасли.
- Произошло возгорание между трюмом и машинным отделением на площади 3 квадратных метра. Пожар ликвидирован в 16.12, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
На месте работали 28 пожарных. Проверку по факту случившегося начала прокуратура.
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