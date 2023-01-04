С горящего в рыбном порту Мурманска судна «Принцесса Арктики» спасли человека

На борту горящего судна находились 7 человек. Фото: МЧС по Мурманской области
Днем 4 января в Мурманском морском рыбному порту загорелось судно «Принцесса Арктики», возгорание обнаружили в трюме. Сообщение в экстренные службы о происшествии поступило в 14.25.
- Всего на судне находилось 7 человек - 6 эвакуировались самостоятельно, одного человека спасли. Возгорание локализовали, ликвидировали открытое горение в 15.37. Предварительная площадь пожара составляет 3 квадратных метра, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.
Всего с огнем борются 28 пожарных.
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