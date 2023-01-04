В Коле горел автогородок

Огонь занялся в одном из гаражей. Фото: vk.com/murman01

В ночь с 3 на 4 января в Коле тушили пожар в автогородке №1 на улице Зеленая Набережная. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 23.42, а ликвидировали его в 00.40.

- Огнем повреждены стена и потолок гаража на площади 14 квадратных метров, эвакуирован баллон с пропаном. Для вскрытия дверей использовался бензорез, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте работали 13 пожарных.

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