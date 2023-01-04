Житель Оленегорска пригласил незнакомку в сауну и потерял 11 тысяч рублей

Мужчина позвал незнакомку в сауну и лишился денег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

38-летний житель Оленегорска лишился денег после того, как решил провести время с незнакомкой.

Мужчина познакомился с 26-летней северянкой, которую позвал в сауну.

- Когда он отлучился в парилку, новая приятельница, воспользовавшись случаем и из кармана его куртки, находящейся в раздевалке, похитила все денежные средства и сразу же покинула помещение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Всего девушка украла 11 тысяч рублей. Когда ее задержали сотрудники полиции, оказалось, что она ранее была судима и на данный момент не работает. Деньги северянка успела потратить.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде, ей грозит до двух лет лишения свободы.

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