В Мурманске начинает курсировать автобус №30

С 4 января будет курсировать автобус №30. Фото: правительство Мурманской области
В Мурманске с 4 января начинает курсировать автобус №30.
Как сообщили в «Электротранспорте», до 8 января рейсы будут выполняться по специальному расписанию, а с 14 числа - по расписанию «Выходные дни».
Напомним: 4 января в 12.00 в Мурманске откроется ежегодный конкурс «Лыжня зовет». Местом его проведения неизменно становится КП-2 «Снежинка». Чтобы северяне могли добраться до нее, в Мурманске будет курсировать автобус.
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