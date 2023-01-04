На дороге Апатиты-Кировск машина столкнулась с лосем

К счастью, водитель не пострадал. Фото: МЧС по Мурманской области

Около девяти утра 4 января на 13-м километре дороги Апатиты-Кировск произошло ДТП из-за животного: машина столкнулась с лосем.

- В результате столкновения водитель автомобиля не пострадал, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: ДТП из-за сохатого чуть не произошло под Лопарской. Лось выбегает в этом месте не в первый раз.

​ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru