Момент столкновения двух машин на «Серебрянке» сняли на видео

Две машины столкнулись рядом с Североморском-3. Фото: vk.com/murmansk_dtp
3 января на дороге Кола-Серебрянские ГЭС рядом с Североморском-3 произошло ДТП с двумя машинами.
- Водитель Kia, выезжая из Североморска-3, не предоставил преимущество УАЗ, который двигался по главной дороге. Обошлось без пострадавших, - сообщили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
Момент столкновения машин попал на видео.
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