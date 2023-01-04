Момент столкновения двух машин на «Серебрянке» сняли на видео

Две машины столкнулись рядом с Североморском-3. Фото: vk.com/murmansk_dtp

3 января на дороге Кола-Серебрянские ГЭС рядом с Североморском-3 произошло ДТП с двумя машинами.

- Водитель Kia, выезжая из Североморска-3, не предоставил преимущество УАЗ, который двигался по главной дороге. Обошлось без пострадавших, - сообщили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Момент столкновения машин попал на видео.

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