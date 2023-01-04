В Апатитах из горящей пятиэтажки спасли пять человек

На ликвидацию пожара ушло почти 2 часа. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Утром 4 января в пятиэтажном жилом доме на улице Гладышева, 23/1 в Апатитах случился пожар. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 6.25.

- Внутреннее помещение комнаты и вещи домашнего обихода выгорели полностью. Комната и общий коридор закопчены по всей площади - 21 квадратный метр. Спасено пять человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

В 8.14 пожар ликвидировали.

Напомним: рано утром 3 января в Оленегорске случился пожар в девятиэтажке на улице Иванова, 5. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 5.10.

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