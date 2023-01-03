Мурманский областной краеведческий музей приготовил для северян новогоднюю программу. Фото: vk.com/mokm51

На январских праздниках сотрудники Мурманского областного краеведческого музея практически не будут отдыхать, ближайший их выходной - 7 января. В остальные дни они будут радовать северян разнообразными мероприятиями, чтобы новогодние каникулы прошли весело и с пользой.

Так, музей приготовил программу «Новогодний кавардак». Каждый день, кроме Рождества, будут проходить обзорные экскурсии по музею, 6 числа состоится мастер-класс «Рождественская сказка», 8 числа - занятие «Приходила Коляда».

Подробную афишу и график работы можно найти здесь.

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