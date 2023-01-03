Синоптики предупреждают об усилении ветра и метели в Мурманской области

К морозам в Мурманской области добавится сильный ветер.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
3 января в Мурманской области начались морозы. А с 4 числа будет ухудшение погоды.
- По информации Мурманского УГМС, местами прогнозируется сильный ветер, метель, - сообщили в МЧС региона.
Напомним: 2022 год в Мурманской области был объявлен Годом экологического туризма. А 2023-й посвятят активному туризму.
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