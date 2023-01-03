Синоптики предупреждают об усилении ветра и метели в Мурманской области

К морозам в Мурманской области добавится сильный ветер. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

3 января в Мурманской области начались морозы. А с 4 числа будет ухудшение погоды.

- По информации Мурманского УГМС, местами прогнозируется сильный ветер, метель, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: 2022 год в Мурманской области был объявлен Годом экологического туризма. А 2023-й посвятят активному туризму.

​ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru