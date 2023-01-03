В Мурманской области будет становится все холоднее из-за Баренцева моря

Новогодние праздники стали для северян морознее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 января встретило северян морозами, и в ближайшее время от региона они не отступят.

По данным областного гидрометцентра, 4-5 января ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха на большей части территории в пределах климатической нормы.

- 6 января на наш регион распространится область высокого давления с Баренцева моря: осадков станет меньше, ветер ослабеет, температура воздуха понизится, - обещают синоптики.

4 января в Мурманской области ожидается до -20.

Напомним: 4 января в 12.00 в Мурманске откроется ежегодный конкурс «Лыжня зовет». Местом его проведения неизменно становится КП-2 «Снежинка». Чтобы северяне могли добраться до нее, в Мурманске будет курсировать автобус.

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