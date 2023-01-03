«Водители, будьте бдительны». Мурманчан предупреждают об угрозе для их машин

В Ленинском округе Мурманска с "Лады" сняли все четыре колеса. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Жителей Мурманска, у которых есть машины, предупреждают об опасности.

- Будьте бдительны, снимают колеса с машин отечественного автопрома. В Ленинском округе на улице Маяковского в промежутке с 19.00 1 января по 14.00 2 января сняли 4 колеса с «Лада Веста». У кого есть какая-либо информация, записи с видеорегистратора, просим сообщить, - написал в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+) Антон Ким.

В Мурманской области едва не случилась авария из-за лося, который почти выбежал на дорогу перед машиной.

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